Энергетика

Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинамРосбалт 10:25

В пятницу Пекин объявил, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд.
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Рынок нефти оправляется от шока после ответа Китая на пошлины США

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Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
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В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа

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Обновлено в 16:05
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

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Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»

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