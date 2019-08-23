Энергетика
Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинамРосбалт 10:25
В пятницу Пекин объявил, что вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом $75 млрд.
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Авто
В московском каршеринге появились ретро-автомобили
Обновлено в 08:19
Общество
Медведь убил лошадей депутата Госдумы под Тверью
Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко. Об этом парламентарий сообщил в соцсети.
Обновлено в 07:53
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия
На внешней стороне КАД Петербурга слетевший кунг смял BMW
На внешней стороне кольцевой автодороги в Северной столице случилось серьезное ДТП. Все произошло сегодня, 23 августа, около 8 часов вечера.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Авто
В июле продажи росли только у кроссоверов и универсалов
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года рост продаж был отмечен лишь в двух сегментах, при том, что весь рынок упал на 2,5%. Так, положительную динамику показал крупнейший сегмент российского рынка – SUV.
Обновлено в 04:01
Общество
Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели
Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 20:13
Политика
СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»
«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Кино
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров
Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Футбол
Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»
Паоло Скарони, занимающий пост президента "Милана", необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом", передает A Bola.
Обновлено в 16:49
Экономика
Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка
За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.
Обновлено в 17:06
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Технологии
На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси
На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:44
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс
Обновлено в 12:04
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено в 12:33
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.
Обновлено в 15:46
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27