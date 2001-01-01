Энергетика
Рынок нефти опасается избытка предложенияREGNUM вчера в 23:18
На лондонской ICE цена на нефть Brent 1 марта продолжила снижаться. К вечеру на бирже за баррель Brent давали только $64,88, цена, таким образом, упала за день на 2,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.
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Происшествия
Число погибших от торнадо в Алабаме увеличилось до 22
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Болтон предостерег власти Венесуэлы от задержания Гуайдо
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
«Нафтогаз» предупредил о риске полной потери газового транзита
По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишиться сдерживающего фактора против «российской агрессии».
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Спорт
Жамбалова выиграла второе золото Универсиады-2019 в лыжных гонках
Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла вторую золотую медаль на зимней Универсиаде в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом
Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу
Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете в ТЦ
Обновлено в 00:03
Политика
Россия отправила КНДР гуманитарную помощь
Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Ученые заметили ухудшение состояния косаток и белух в Приморье
Состояние содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье морских млекопитающих вызывет опасение у ученых Института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:18
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России
Издание отмечает, что российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Сегодня началась Масленичная неделя
Как отмечают "Вести", смысл Масленицы — в примирении людей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у жителей Кузбасса
Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей города Новокузнецка Кемеровской области незаконно хранившиеся оружие, в том числе пулемет Максима, боеприпасы и заготовки для изготовления оружия.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком
Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Хоккей
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина
Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам
Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Доходность по инвестициям пенсионных накоплений граждан снизится
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине
Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Первым вице-премьером Забайкалья назначили Евгения Орачевского
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил нового исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства региона.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии
Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено 02 марта в 14:42
Политика
Министр обороны Германии заявила, что китайские ракеты угрожают России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Рядом с Венесуэлой заметили российский военный самолет
В ночь со 2 на 3 марта самолет Ил-62 Минобороны с регистрационным номером RA-86496 находился в районе Каракаса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Обновлено вчера в 09:35