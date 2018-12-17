Энергетика
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумыREGNUMвчера в 23:15
На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
REGNUMвчера в 23:15
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Энергетика
Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 25 лет
Запасов нефти в Российской Федерации хватит на 25 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев 17 декабря в интервью телеканалу НТВ.
Обновлено в 13:43
Энергетика
В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ
В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.
Обновлено в 15:30
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP
Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.
Обновлено в 08:15
Энергетика
В Раде хотят снизить цены на газ
Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика
«Газовый кризис» в Карачи преодолён
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено в 12:57
Энергетика
Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года
Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.
Обновлено в 07:12
Энергетика
Россияне боятся роста цен на бензин
Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»
Обновлено в 11:42
Энергетика
BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд
Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика
ЛУКОЙЛ-Пермь благодаря IT на 30% снизит затраты к 2030 году
На предприятиях группы "ЛУКОЙЛ" уже успешно работают программы "Цифровой двойник", "Цифровой персонал", "Роботизация", "Цифровая экосистема".
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо
В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено в 02:05
Энергетика
BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины
Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Минэкономразвития хочет направить в кабмин предложения по стабилизации цен на топливо
В Министерстве экономического развития заканчивают разработку мер по стабилизации цен на топливо.
Обновлено в 16:24