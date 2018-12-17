На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.

Энергетика Энергетика Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 25 лет Запасов нефти в Российской Федерации хватит на 25 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев 17 декабря в интервью телеканалу НТВ.

Энергетика Энергетика В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.

Энергетика Энергетика В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.

Энергетика Энергетика Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.

Энергетика Энергетика «Газовый кризис» в Карачи преодолён По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.

Энергетика Энергетика Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5% Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Энергетика Энергетика Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика Россияне боятся роста цен на бензин Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.

Энергетика Энергетика Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Энергетика Энергетика BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.

Энергетика Энергетика ЛУКОЙЛ-Пермь благодаря IT на 30% снизит затраты к 2030 году На предприятиях группы "ЛУКОЙЛ" уже успешно работают программы "Цифровой двойник", "Цифровой персонал", "Роботизация", "Цифровая экосистема".

Энергетика Энергетика В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.

Энергетика Энергетика BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.