Энергетика

Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы
REGNUM
вчера в 23:15

На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.
REGNUMвчера в 23:15

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Нефть игнорирует положительные новости

REGNUM23:15

Нефть марки WTI подешевела на биржах почти на 4%

НТВ18:43

Снижаются мировые цены на нефть

Эхо Москвы17:15

Нефть за полдня потеряла в цене более $2

РБК15:36

Цены на нефть марки WTI упали более чем на 3%

RT на русском15:07

Нефть дорожает, Brent стремится к $61 за баррель

Росбалт01:28

Нефть подорожала после падения цен в конце прошлой недели

Взгляд.ру01:17
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Энергетика

Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 25 лет

Запасов нефти в Российской Федерации хватит на 25 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев 17 декабря в интервью телеканалу НТВ.
Обновлено в 13:43
Энергетика

В Калининграде и области с 1 января подорожает цена на газ

В Калининграде и области с 1 января 2019-го года подорожает цена на газ.
Обновлено в 15:30
Энергетика

В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля

С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика

Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP

Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.
Обновлено в 08:15
Энергетика

В Раде хотят снизить цены на газ

Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.
Обновлено в 07:10
Энергетика

«Газовый кризис» в Карачи преодолён

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.
Обновлено в 12:57
Энергетика

Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года

Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.
Обновлено в 07:12
Энергетика

Россияне боятся роста цен на бензин

Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Обновлено в 11:42
Энергетика

BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд

Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.
Обновлено в 02:32
Энергетика

ЛУКОЙЛ-Пермь благодаря IT на 30% снизит затраты к 2030 году

На предприятиях группы "ЛУКОЙЛ" уже успешно работают программы "Цифровой двойник", "Цифровой персонал", "Роботизация", "Цифровая экосистема".
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика

В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо

В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.
Обновлено в 02:05
Энергетика

BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины

Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Минэкономразвития хочет направить в кабмин предложения по стабилизации цен на топливо

В Министерстве экономического развития заканчивают разработку мер по стабилизации цен на топливо.
Обновлено в 16:24
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