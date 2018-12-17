На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16.

Энергетика Энергетика Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 25 лет Запасов нефти в Российской Федерации хватит на 25 лет, заявил глава Роснедр Евгений Киселев 17 декабря в интервью телеканалу НТВ.

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Энергетика Энергетика Мантуров: газ из «Турецкого потока» может пойти через TAP Как рассказал министр, один из возможных вариантов использования «Турецкого потока» предусматривает прокачку российского газа через ТАР.

Энергетика Энергетика Грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018г. снизился на 2,5% Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-октябрь 2018 года составил 116 946 тыс. тонн, снизившись на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Энергетика Энергетика В Раде хотят снизить цены на газ Прибыль Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» фактически сравнялась с российским «Газпромом» за счет «грабительских тарифов» на газ для населения и предприятий.

Энергетика Энергетика Третий груз СПГ из США получит Польша до конца 2018 года Топливо на терминал в Свиноуйсьце доставит Centrica LNG Company Limited В 2018 году польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью спотовую поставку сжиженного природного газа.

Энергетика Энергетика Россияне боятся роста цен на бензин Большинство россиян считают, что в ближайшие 2-3 месяца рост цен на бензин продолжится, а действия правительства по урегулированию ситуации на рынке энергоносителей не принесут результатов, говорится в материалах исследования ФОМ.

Энергетика Энергетика «Газовый кризис» в Карачи преодолён По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, долгожданная новость завершила «газовый кризис» в газоносной провинции Синд, на четыре дня оставшейся без транспортного сообщения.

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Энергетика Энергетика BHP Billiton завершила выкуп акций на $5,2 млрд Англо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton Ltd объявил о завершении внебиржевого выкупа акций на $5,2 млрд.

Энергетика Энергетика Власти ЯНАО потратят 100 млн рублей на ликвидацию поселка «Газпрома»

Энергетика Энергетика «Башнефть» по итогам 2018 года нарастила прибыль более чем на 70 % Говоря о завершении 2018 года, председатель правления компании Павел Федоров отметил, что после интеграции в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно развивается и показывает хорошие результаты во всех сферах работы компании.

Энергетика Энергетика В Таджикистане возьмут под контроль цены на топливо В Таджикистане импортный бензин из России может стать еще дороже Начальник управления нефти и газа Министерства энергетики республики Садриддин Саидзода тогда связывал очередное удорожание со скачком цен на топливо в странах-экспортерах, России и Казахстане.

Энергетика Энергетика BP пробурит в Азербайджане четыре новые скважины Четыре новые скважины планирует пробурить компания BP на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году.