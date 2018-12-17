К 8:00 мск февральские контракты на нефть сорта Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17% до $60,38 за баррель.

Нефть дорожает, Brent стремится к $61 за баррель

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