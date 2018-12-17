Энергетика
К 8:00 мск февральские контракты на нефть сорта Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17% до $60,38 за баррель.
Росбалт01:28
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Энергетика
Катар купил у Eni 35% в гигантском нефтяном месторождении в Мексике
Обновлено вчера в 17:42
Энергетика
В Уфе продают самый дешёвый бензин в ПФО
Стоимость бензина АИ-95 составляет в столице Башкирии 43,63 рубля. Дешевле лишь в Казани (43,10 рубля) и Ульяновске (43,51 рубля).
Обновлено 15 декабря в 21:11
Энергетика
В Кузбассе с начала года добыли более 230 млн. тонн угля
С начала года энергетических марок угля в Кузбассе добыто 166,7 млн. тонн, а коксующихся - 66,5 млн. тонн.
Обновлено в 02:19
Энергетика
Поселок «Газпрома» в ЯНАО ликвидируют за 100 миллионов
Обновлено в 01:46
Энергетика
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Британская ВР огласила планы работы в Азербайджане на 2019 год
На нефтегазовых месторождениях Азербайджана компания BP планирует в следующем году пробурить четыре новые скважины, сказал вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
Обновлено в 00:37
Энергетика
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти
Правительство может установить «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с тарифом на транспортировку газа, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:08
Энергетика
Искусственный интеллект управляет нефтедобычей на месторождении в Югре
Добычей на Ватьёганском месторождении управляет искусственный интеллект.
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
«Газпром» купит небоскреб у «Газпрома»
«Газпром» выкупит петербургский небоскреб «Лахта Центр» у собственной дочерней компании — «Газпром нефти», пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено 14 декабря в 03:38
Энергетика
ЦБ понизил прогноз цены нефти на следующий год до $55 за баррель
Ранее в базовом прогнозе ЦБ говорилось, что средняя цена на нефть марки Urals в 2019 г. составит $60 за баррель, а до отметки в $55 она должна была опуститься только в 2020-2021 гг. В текущем году средняя цена, согласно прогнозу ЦБ, должна быть равна $69 за баррель.
Обновлено 14 декабря в 08:26
Энергетика
Плавучий терминал СПГ «Маршал Василевский» вошёл в Балтийское море
Плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» вошла в Балтийское море.
Обновлено 14 декабря в 10:46
Энергетика
Запасы газа в украинских хранилищах упали до 49%
В процентном соотношении заполненность местных газовых подземных хранилищ упала до отметки 49.
Обновлено 15 декабря в 06:20
Энергетика
Новый жилой дом ввели в строй в Балканском велаяте Туркменистана
Обновлено в 01:34
Энергетика
Александр Моор возглавил оргкомитет ТНФ-2019
Члены оргкомитета во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором определили даты проведения мероприятия – 17-19 сентября 2019 года и утвердили план подготовки.
Обновлено 13 декабря в 23:58
Энергетика
Кому нужна автомагистраль Европа – Западный Китай?
С началом реализации проекта по строительству платной высокоскоростной автомагистрали «Европа — Западный Китай» были созданы дочерние компании АО «СМП-Нефтегаз» — ОАО «Автострада» (Татарстан), АО «Автострада-Северо-Запад» (Ленинградская область), АО «Автострада-Центр» (Республика Марий Эл), АО «Дирекция строительства автострады» (Республика Башкортостан).
Обновлено в 00:03