Финансы
Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19
На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.
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Футбол
Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Уткин назвал «идиотом» избившего в Москве пешехода футболиста «Спартака»
Спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин полагает, что если у человека не сформировали мозги до 20 лет, то дальше с этим уже сложно что-то сделать.
Обновлено в 02:38
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Обновлено вчера в 09:44
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свою дочь после реабилитации
Любовь Успенская улетела с дочерью, перенесшей осенью несколько операций, в отпуск.
Обновлено в 02:00
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Спорт
Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Общество
Названы регионы России с самыми опасными дорогами
Обновлено вчера в 12:41
Кино
Журналисты «Дон-ТР» завоевали Студенческий ТЭФИ
Сотрудники «Дон-ТР» Яна Габазова и Игорь Залунин завоевали Студенческий ТЭФИ. Награду им присудили в номинации «Информационный сюжет».
Обновлено в 03:29
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Армия и оружие
Афганские талибы объявили о начале весеннего наступления
Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".
Обновлено в 02:08
Происшествия
Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку
Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Политика
В России отмечают День космонавтики
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Риме отреставрировали Святую лестницу
Согласно основной версии, Святую лестницу в Рим со Святой земли привезла Елена, мать императора Константина (272-337), первого древнеримского императора, разрешившего исповедовать христианство.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Политика
Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37