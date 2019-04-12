Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19

На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.

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