Финансы
Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19
На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Автор песен Бузовой назвал сумму гонораров
Обновлено в 04:23
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Культура
Суд 15 апреля назначит новую экспертизу по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы 15 апреля намерен назначить новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено вчера в 03:34
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика
Меркель не планирует встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Пакистане при взрыве на рынке погибли 16 человек
В Пакистане в результате взрыва самодельного устройства на рынке в городе Кветта погибли 16 человек, еще 30 пострадали, сообщает 12 апреля телеканал Geo TV.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»
Как заявил в пятницу, 12 апреля, замминистра обороны России Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции, начато производство первого серийного комплекта.
Обновлено в 06:27
Общество
Уже совсем взрослая: что успела сделать мировая космонавтика
Уже в момент старта работ над программой космического челнока «Шаттл» началось уменьшение расходов на космонавтику, что во многом и предопределило судьбу этого проекта.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Суд поместил Кокорина и Мамаева в стеклянный бокс
Обновлено в 05:59
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Движение электричек на Ярославском направлении МЖД ввели в график
Московская железная дорога (МЖД) стабилизировала график движения поездов Ярославского направления, нарушенный в результате технического сбоя.
Обновлено в 07:03
Авто
Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску
Юбилейный BAC Mono выкатился из ворот завода компании в Ливерпуле в начале прошлого месяца.
Обновлено в 04:38
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Общество
Полпред президента заявил об угрозе обрушений на канале имени Москвы
Инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и могут не выдержать нагрузок, заявил в пятницу полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25