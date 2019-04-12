Финансы

Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19

На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Перекупленность давит на рынок

ПРАЙМ02:38

Утренний обзор 12.04.2019. Перекупленность давит на рынок

Глас Народа02:36

Индекс Мосбиржи к середине мая поднимется на 5 процентов

Российская газетавчера в 22:00

Годовой объем сделок через личный кабинет «Открытие Брокер» превысил 224 млрд рублей

Волга Ньюсвчера в 13:03

Хорошее время для фиксации прибыли

Finam.Ruвчера в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Обновлено в 19:08
Культура

Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы

Обновлено в 20:28
Наука

Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы

Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество

Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий

Обновлено в 09:34
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Политика

Меркель выбрала Порошенко, Зеленскому отказали

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским, который стал серьезным соперником Петра Порошенко на президентских выборах Украины.
Обновлено в 08:28
Политика

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Обновлено в 13:05
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика

В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы

Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Футбол

Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит

Обновлено в 17:13
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Политика

Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России

Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Наука

Ученые разработали квантовый материал, способный в будущем «скачивать мозг»

Обновлено в 13:29
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное