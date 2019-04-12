Финансы
Рынок начал день снижением после 10 дней безостановочного ростаFinam.Ru вчера в 03:19
На старте дня на торгах Московской биржи доллар вырос до уровня 64,35 рубля (+0,1%), курс евро слегка подрос на 0,16% и стоит сейчас 72,59 рубля.
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Годовой объем сделок через личный кабинет «Открытие Брокер» превысил 224 млрд рублей
Волга Ньюсвчера в 13:03
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Обновлено в 19:08
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы
Обновлено в 20:28
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Обновлено в 09:34
Общество
Ученые назвали новый способ быстро бросить курить
Обновлено в 14:23
Политика
Меркель выбрала Порошенко, Зеленскому отказали
Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует встречаться с Владимиром Зеленским, который стал серьезным соперником Петра Порошенко на президентских выборах Украины.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Обновлено в 13:05
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Футбол
Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит
Обновлено в 17:13
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Политика
Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России
Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21