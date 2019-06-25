Экономика
Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в СШАРБК 09:26
Введение санкций Вашингтоном против Ирана настораживает трейдеров и не располагает к покупкам рисковых активов. Тем не менее ожидания того, что глава ФРС сегодня подтвердит курс на снижение ставок, вселяет частичный оптимизм в биржевых игроков.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Мэр Тбилиси заявил о полной безопасности Грузии для русских туристов
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что российским туристам в Грузии ничего не угрожает. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 13:20
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Nissan запустил проект виртуальных продаж автомобилей City Hub
Nissan открыл свой первый виртуальный шоу-рум по продажам автомобилей.
Обновлено в 02:32
Общество
Адвокат оценила решение суда по делу пермской гимназии
Обновлено в 12:19
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Общество
В Кронштадт отплыл воссозданный корабль «Полтава»
Из Петербурга в Кронштадт направился корабль, который является точной копией исторического парусника «Полтава».
Обновлено в 09:26
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Военные ДНР сбили украинский беспилотник
По словам Басурина, с помощью БПЛА киевские силовики корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, в результате которого были повреждены шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки
Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
Космос
Появилось видео взрыва первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy
В Сети опубликовано видео взрыва при попытке приземления возвращаемой первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Нефтяники получат компенсацию за поставки топлива на внутренний рынок
Министерство финансов и министерство энергетики России договорились о компенсациях нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок России, об этом заявили в Минфине.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Башкирии бригада скорой в грубой форме отказалась помогать мужчине
Минздрав Башкирии после появления в соцсетях видео, на котором фельдшер скорой помощи в грубой форме отказалась помочь мужчине, заявил, что в отношении бригады медиков из видео была организована проверка.
Обновлено в 13:13
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Мосгорсуд признал продление ареста Абызову законным
Обновлено в 12:41
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Подержанные автомобили каких брендов выбирали москвичи в мае
В прошедшем мае на столичном рынке автомобилей с пробегом было продано 21 591 машин, что на 9% меньше прошлогодних объемов.
Обновлено в 11:02
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Футбол
«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля
«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля.
Обновлено в 08:04
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23