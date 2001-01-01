Экономика
Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в СШАРБК 09:26
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США перед началом торговой сессии в Нью-Йорке пытаются развернуться вверх. Фьючерсу на индекс Dow это удалось, а фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 пока в минусе. На смену эйфории, царившей на минувшей неделе на Уолл-стрит, пришли пессимистические настроения.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Общество
Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на машинах.
Обновлено 23 июня в 23:37
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Происшествия
В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца
Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Обновлено в 21:09
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Общество
В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий
Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Авто
Суперкар BMW Vision M Next обрисовал будущее M-моделей
Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
Обновлено в 09:24
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество
Челябинск попал в тройку самых агрессивных городов России
В результате городом с самыми агрессивными жителями стал Ростов-на-Дону, на втором месте рейтинга - Москва.
Обновлено в 04:57
Путешествия
«Ненависть к офису объединила нас»: екатеринбуржцы поехали в путешествие по Европе почти без денег
Путешественники из Екатеринбурга Андрей и Лала отправились в путешествие по Европе почти без денег и без знания даже базового английского языка.
Обновлено в 20:41
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика
Шеф протокола Трампа отстранен от службы в преддверии G20
Шеф протокола президента США Шон Лоулер отстранен от службы в преддверии саммита G20. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:33
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 19:52
Политика
Саакашвили назвал действия грузинских властей «беспределом»
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто
Стало известно, на чем ездят россияне
Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено в 09:35
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову
Обновлено в 12:52
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено в 14:00
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено в 11:31
Экономика
«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей
Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов
«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Космос
Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников
Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
Обновлено 23 июня в 06:34