Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в СШАРБК 09:26

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США перед началом торговой сессии в Нью-Йорке пытаются развернуться вверх. Фьючерсу на индекс Dow это удалось, а фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 пока в минусе. На смену эйфории, царившей на минувшей неделе на Уолл-стрит, пришли пессимистические настроения.

Рынок на распутье: какие факторы повлияют на биржевые торги в США

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