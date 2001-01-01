Экономика

Рынок на распутье. Американские биржевые индексы откроют торги вразнобойРБК вчера в 09:23

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Американский рынок акций, возможно, откроет торговую неделю небольшим ростом котировок, на что указывает начавшийся рост фьючерсов на индексы.
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Рынок на распутье. Американские биржевые индексы откроют торги вразнобой

РБКвчера в 09:23
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Обновлено в 02:34
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Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

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В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
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В Кирове врач и фельдшер ограбили пожилых людей

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