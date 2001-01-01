Экономика
Рынок на распутье. Американские биржевые индексы откроют торги вразнобойРБК вчера в 09:23
Американский рынок акций, возможно, откроет торговую неделю небольшим ростом котировок, на что указывает начавшийся рост фьючерсов на индексы.
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Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Мосийчук отмечает уход от Ляшко: нардеп заявился на телеэфир пьяным
Скандального нардепа Игоря Мосийчука, который недавно покинул ряды Радикальной партии Олега Ляшко, обвинили в том, что на эфир ZIK он пришел пьяным.
Обновлено в 02:07
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Экономика
Минфин выступил против выплаты дивидендов РЖД вагонами
В середине мая «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что ОАО РЖД может выплатить государству дивиденды за 2018 г. имуществом – недвижимостью и вагонами.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Политика
Путин предложил назначить Назарбаева председателем Евразийского совета
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать председателем Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 02:03
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Авто
Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России
Кроссовер Audi Q3 второго поколения приедет в Россию в единственной версии со «старым» двигателем 1.4 TSI.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Брак помогает мужчинам жить дольше, но сокращает жизнь женщинам
Обновлено 27 мая в 06:54
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Авто
GAC-NIO представляет бренд Hycan и концептуальный электрический внедорожник
Совместное предприятие GAC-NIO представило новый бренд Hycan, который займёт позицию между двумя крупными китайскими марками.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария).
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пожилых людей
Полицейские задержали в Кирове врача-терапевта и фельдшера скорой помощи, которые грабили пожилых людей.
Обновлено в 01:50
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Космос
В NASA разработали новый метод поиска экзопланет
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Общество
Не нужно просить «дать Зеленскому время». Времени для Украины больше нет
Как сообщает украинское министерство финансов, объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос еще на 1,9%. Или, в абсолютных цифрах, на 1,51 миллиарда долларов и составил на конец апреля 79,82 миллиарда долларов США.
Обновлено в 01:00