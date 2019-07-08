Экономика
Рынок люксовых поддельных товаров превысил легальныйRuNews24.ru вчера в 01:40
Эксперты компании Brandmonitor рассказали, что годовой оборот люксовых контрафактных товаров превысил оборот легального рынка: 280 млрд рублей против 248. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Чаще всего подделки сбывают через торговые центры и вещевые рынки.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъ07 июля в 17:59
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Эксперт прокомментировал исследование о рынке поддельных люксовых товаров в России
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