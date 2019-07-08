По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

Эксперты компании Brandmonitor рассказали, что годовой оборот люксовых контрафактных товаров превысил оборот легального рынка: 280 млрд рублей против 248. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Чаще всего подделки сбывают через торговые центры и вещевые рынки.

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.

Политика Трамп отказался от британского посла Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.

Общество Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Общество Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.

Игры Эд Бун поделился первым изображением Синдел из Mortal Kombat 11 Первого июня разработчики файтинга раскрыли, что в рамках первого набора дополнительных персонажей в MK11 появятся Шан Цунг, Синдел, Ночной Волк и Спаун.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.

Происшествия Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Происшествия SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.

Экономика Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.

Политика Путин посетит Екатеринбург 9 июля Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.

Футбол Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.

Происшествия В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Политика Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.