Экономика
Рынок люксовых поддельных товаров превысил легальныйRuNews24.ru 01:40
Эксперты компании Brandmonitor рассказали, что годовой оборот люксовых контрафактных товаров превысил оборот легального рынка: 280 млрд рублей против 248. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Чаще всего подделки сбывают через торговые центры и вещевые рынки.
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с чего всё началось
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.Коммерсантъвчера в 17:59
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Российские модники накупили поддельных «Шанель» и «Гуччи» на 280 млрд рублей
Комсомольская правда12:30
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
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