По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

с чего всё началось

Эксперты компании Brandmonitor рассказали, что годовой оборот люксовых контрафактных товаров превысил оборот легального рынка: 280 млрд рублей против 248. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Чаще всего подделки сбывают через торговые центры и вещевые рынки.

Гаджеты Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.

Финансы В США в сентябре может произойти дефолт Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Интернет Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».

Происшествия Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар На площадке для испытаний космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вспыхнул пожар.

Общество В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Политика Зеленский назвал условия для снятия блокады Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский будет стремиться к прекращению вооруженного конфликта в Донбассе уже через год, поэтому не исключил снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия областей вернутся под контроль Киева.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.

Происшествия Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.

Политика Российские авиакомпании свернули все полеты в Грузию Последний рейса российской авиакомпании из России в Грузию был завершен — самолет «Аэрофлота», ранее вылетевший в Тбилиси, вернулся в Шереметьево, сообщает 8 июля ТАСС.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Собчак заступилась за Путина после ругательств в эфире «Рустави 2» Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, которого нецензурно оскорбил журналист в эфире грузинского канала «Рустави 2». Об этом она написала в Telegram-канале Собчак напомнила свою позицию, которая осталась неизменной с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции.

Армия и оружие Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

Энергетика «Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома» Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.

Кино Google признал сценаристов «Игры престолов» плохими писателями Крупная поисковая система Google при запросе «плохие писатели» выдает имена двух сценаристов, которые работали над последним сезоном «Игры престолов».

Технологии Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Кино «Движение вверх» ушло на Восток Картина показала рекордные для российского фильма мировые сборы Спортивная драма "Движение вверх", впервые вышедшая в России еще в 2017 году, по итогам проката в Китае стала самым кассовым отечественным фильмом по общемировым сборам, обогнав "Сталинград" Федора Бондарчука.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Авто УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.

Гаджеты Hisense U9e: первые в мире телевизоры с технологией Dual-Image Компания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненные по технологии Dual-Image.