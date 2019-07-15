В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.

Политика Депутат Рады заявил о последствиях блокады Крыма и Донбасса на Украине Депутат Верховной рады Евгений Мураев признал, что блокада Крыма и Донбасса привела к негативным последствиям для Украины, о которых он рассказал в эфире телеканала "НАШ".

Происшествия Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Происшествия Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.

Спорт На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Происшествия Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Происшествия Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Общество «Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.

Шоу-бизнес Жена футболиста Артема Дзюбы живет в условиях патриархата Супруга одного из самых популярных футболистов России Артема Дзюбы Кристина призналась, что живет как самая обыкновенная семейная женщина, обходится без прислуги и сама воспитывает двух сыновей.

Культура Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации» Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».

Здоровье Стало известно, почему в Башкирии растет число ВИЧ-инфицированных В Абзелиловском районе Башкирии зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных – на 100 тысяч жителей приходится 77 заразившихся.

Недвижимость Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6% Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.

Происшествия ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».