Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективеAgroXXI 02:09
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
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Политика
Депутат Рады заявил о последствиях блокады Крыма и Донбасса на Украине
Депутат Верховной рады Евгений Мураев признал, что блокада Крыма и Донбасса привела к негативным последствиям для Украины, о которых он рассказал в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Политика
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму
Мосгоризбирком назвал шантажом и давлением акцию протеста независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре
В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» удержал лидерство в прокате
Обновлено вчера в 16:09
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 04:06
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Общество
«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе
Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Жена футболиста Артема Дзюбы живет в условиях патриархата
Супруга одного из самых популярных футболистов России Артема Дзюбы Кристина призналась, что живет как самая обыкновенная семейная женщина, обходится без прислуги и сама воспитывает двух сыновей.
Обновлено вчера в 14:50
Культура
Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации»
Режиссер и основатель некоммерческого фонда поддержки кинематографа Александр Сокуров объявил о закрытии "Примера интонации".
Обновлено в 00:33
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Здоровье
Стало известно, почему в Башкирии растет число ВИЧ-инфицированных
В Абзелиловском районе Башкирии зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных – на 100 тысяч жителей приходится 77 заразившихся.
Обновлено в 01:11
Недвижимость
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло на 6%
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы выросло в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% - до 72,1 тысячи, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:15
Происшествия
ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана
Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:02
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48