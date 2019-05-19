Экономика
Рынок домашнего интернета в России продолжает растиВедомости вчера в 11:53
Медленный, но все же рост базы подписчиков домашнего интернета гендиректор Telecom Daily Денис Кусков связывает с тем, что операторы продолжают строительство сетей в небольших городах и селах, там, где никакой проводной связи зачастую не было в принципе.
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За 5 минут до инаугурации Зеленский сделал селфи с женой
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Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
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Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
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Кино
«Джон Уик – 3» побил «Мстителей» по кассовым сборам
В первые выходные показа «Джон Уик – 3» собрал около 57 миллионов долларов, в то время как «Мстителям» с собранными 29,4 миллионами долларов пришлось опуститься на вторую позицию.
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Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
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Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
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Гаджеты
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Шоу-бизнес
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
Обновлено вчера в 19:19
Здоровье
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
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Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
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Здоровье
320 тысяч человек умерли в России от ВИЧ с 1987 года
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицировaнных умерли в России за период с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения вирусом иммунодефицита человека.
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Общество
Доход прокурора Татарии Илдуса Нафикова вырос почти на миллион
Глава прокуратуры Татарии Илдус Нафиков по итогам 2018 года существенно улучшил своё материальное положение относительно 2017 года, нарастив доходы почти на 35% — с 2,708 до 3,678 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия
90 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за сломавшегося вентилятора
По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
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Авто
Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца
Обновлено в 02:42
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Общество
Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма
Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
Обновлено в 02:51
Финансы
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Киеве началась инаугурация Зеленского
Обновлено в 03:00
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
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Китайский авторынок в апреле вновь усилил падение
Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
Обновлено в 03:06
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14