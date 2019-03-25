Экономика
Рынок акций занял выжидательную позицию. Рубль начал укреплятьсяРБК 03:03
Фондовые рынки Азии проводят день в «зеленой зоне». В то же время вчера игроки в США начали опасаться рецессии, из-за чего по рынку прошлась краткосрочная волна паники.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:53, Ашберн
Музыка
«Евровидение-2019» находится под угрозой отмены
Проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве находится под угрозой в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 20:06
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 12:37
Религия
РПЦ: в России к 2050 году не останется русских
Через тридцать лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:55
Футбол
Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины
Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порно с участием дочери должника
В Хабаровске арестован коллектор, которого обвиняют в публикации фото-коллажа интимного характера.
Обновлено в 18:34
Теннис
Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 14:12
Космос
Приложение Street View покажет клиентам панорамы с «Марса на Земле»
Ученые в содействии с инженерами из компании Google создали новое приложение под названием Street View, где каждый желающий может прогуляться по месту, так похожему на Марс.
Обновлено в 09:13
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну
Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами после затишья, продолжавшегося почти весь вторник, следует из армейских сводок.
Обновлено в 18:12
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Политика
В ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Космос
Кировский мёд предлагают включить в рацион космонавтов
Кировский мёд предлагают включить в рацион космонавтов.
Обновлено в 05:49
Политика
Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
Обновлено в 16:38
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Экономика
Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).
Обновлено в 20:25
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08