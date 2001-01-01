Финансы
Рынок акций занял выжидательную позицию. Рубль начал укреплятьсяРБК 03:03
Фондовые рынки Азии проводят день в «зеленой зоне». В то же время вчера игроки в США начали опасаться рецессии, из-за чего по рынку прошлась краткосрочная волна паники.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Авто
Составлен ТОП-10 самых продаваемых седанов в России
Обновлено в 08:27
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Суд Лондона встал на строну Baring Vostok в споре с Аветисяном
Акционер "Восточного" требует выкупа акций банка у структуры Baring Vostok По материалам издания, арбитраж решил, что совладелец "Восточного" Артём Аветисян "должен прекратить попытки использовать колл-опцион", который предоставил бы ему и его партнёрам контроль над банком.
Обновлено в 02:50
Теннис
Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 18:58
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы
Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Энергетика
Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Космос
НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС
Обновлено в 18:15
Космос
Полёты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ
Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединённых Арабских Эмиратах станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Полицейские ранены при стрельбе в аэропорту Турции
В аэропорту турецкого города Кайсери произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Авто
Mitsubishi представил экстремальный пикап L200
Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен
Обновлено в 07:07
Транспорт
Из-за метели закрыта дорога Арсентьевка — Ильинское
С 9:10 открыт для проезда участок автодороги Макаров — Стародубское.
Обновлено в 16:24
Политика
Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы
По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Авто
Автомобили Kia в России получили «футбольные» спецверсии
Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии автомобилей, посвященной второму по значимости футбольному турниру среди клубов – Лиге Европы UEFA.
Обновлено в 02:17
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено в 07:26
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В США обнаружили захоронение советского военнослужащего
До настоящего времени было известно лишь об одном месте в США, где захоронены советские военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны – Национальное кладбище Форт Ричардсон (г. Анкоридж, штат Аляска).
Обновлено в 18:32
Футбол
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сборная Италии дома разгромила Лихтенштейн, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:01
Футбол
Сборная Бразилии обыграла Чехию в товарищеском матче
Гости победили во встрече со счетом 3:1. Чехия вышла вперед в матче на 37-й минуте после точного удара Давида Павелки.
Обновлено в 17:53