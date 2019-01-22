Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефтиИнтерфакс вчера в 11:46
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп признал временным президентом Венесуэлы главу парламента
Обновлено в 14:06
Общество
Население России снизилось впервые за 10 лет
Население России снизилось впервые за 10 лет, по состоянию на 1 января 2019 года оно составило 146 793 700 человек, тогда как на 1 января прошлого года в стране проживали 146 880 400 граждан.
Обновлено в 13:35
Общество
Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой
Обновлено в 12:04
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Спорт
Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Операция по поиску самолета, на котором находился Сала, возобновлена
Операция по поиску пропавшего в районе Ла-Манша самолета, на котором находился футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, возобновлена, заявила полиция острова Гернси.
Обновлено в 03:12
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил присоединение Балтийского банка
Альфа-банк сообщил, что его совет директоров проголосовал за присоединение Балтийского банка.
Обновлено в 10:12
Технологии
Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков
Эксперты разошлись во мнениях о том, как повлияет на стабильность Рунета назначенное на 1 февраля (так называемый DNS Flag Day) прекращение поддержки устаревшей версии DNS (Domain Name System, система доменных имен) и тех серверов, которые не имеют специального расширения EDNS (Extended DNS, расширенная DNS).
Обновлено в 10:09
Происшествия
Угонщика самолета Сургут-Москва арестовали на два месяца
Обновлено в 08:44
Гаджеты
Xiaomi показала складной смартфон
Обновлено в 09:33
Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Авто
Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру
Обновлено вчера в 12:47
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
Известно, что бортовые компьютеры от «Яндекса» уже созданы для Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Обновлено в 06:54
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Космос
Blue Origin отложила испытание корабля New Shepard
Компания Blue Origin снова перенесла испытание суборбитального корабля New Shepard. Теперь запуск планируют осуществить 22 января.
Обновлено вчера в 02:28
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод продолжает расширять семейство коммерческих фургонов «Профи» новыми версиями.
Обновлено в 05:41
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на оплату электричества
Минэкономразвития предложило ввести социальные нормы потребления электричества для граждан и отменить льготные тарифы на энергию для владельцев электроплит.
Обновлено в 03:17
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
Обновлено в 09:35
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Наука
В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»
Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин рассказал об итогах переговоров с Эрдоганом
Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что сотрудничество Турции и России по Идлибу будет продолжено, поскольку «борьба с терроризмом не является разовой акцией».
Обновлено в 13:40
Политика
Владимир Путин встретится со студентами МГУ
Обновлено в 03:14
Авто
Ford обновил пикап Ranger для европейского рынка
Компактный пикап Ford Ranger, позиционируемый как самый проходимый автомобиль в своем сегменте, получил ряд обновлений для европейского авторынка.
Обновлено в 10:28
Общество
Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран»
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран" (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.
Обновлено в 11:41