Финансы
Рынок акций в среду консолидировался при смешанной динамике фишек, в росте лидировали «Интер РАО» и «Газпром»Финмаркет вчера в 12:54
Лидерами роста второй день подряд выступили акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) на новостях от MSCI, а также поднявшиеся к рубежу 200 рублей акции "Газпрома" на новостях о планируемом увеличении дивидендов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров
Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Футбол
Тер Штеген получил травму правого колена
"Барселона" в своем официальном Твиттере сообщила, что голкипер Марк-Андре Тер Штеген получил травму правого колена.
Обновлено в 10:13
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области
Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:57
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Теннис
Дарья Касаткина победила во втором круге турнира в Риме
Обновлено в 08:56
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий
Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с возрастной маркировкой зрелищных мероприятий, отметив, что в этой сфере грань зыбкая, но вопрос надо решить в соответствии со здравым смыслом.
Обновлено в 10:33
Политика
Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма
Мэрия Екатеринбурга готова провести опрос населения о строительстве храма на месте сквера, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра города Екатерину Куземку.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Здоровье
Медики рассказали о средствах, которые помогут наладить сон
Владимир Ковальзон советует не идти в поликлинику, если у вас возникли проблемы со сном, а купить в аптеке чаи, которые хорошо справляются с бессонницей.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан
16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Здоровье
В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек
В пресс-службе уточнили, что состояние заболевших разной степени тяжести - от легкой до среднетяжелой.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Житель Вологды получил 20 лет колонии за убийство ребенка
Следствием и судом установлено, что 4 августа 2018 года в общежитии в Вологде 24-летний мужчина, недовольный плачем 1,5 месячной дочери сожительницы, с силой раскачивал коляску, а также наносил удары руками и предметами по телу девочки.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53