Финансы
Рынок акций снижается в начале торговГазета.Ru 03:18
Российский рынок акций повышается в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Культура
Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин и президент Ливана приняли совместное заявление
Обновлено в 11:48
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца
Обновлено в 12:23
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Авто
Ford задумался об уходе из России
В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков
Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в Москве
В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.
Обновлено в 03:57
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Здоровье
Минздрав РФ предложил ввести универсальное йодирование пищевой соли с 2020 г
Минздрав России подготовил для общественного обсуждения проект, в рамках которого предлагается с января 2020 г. ввести универсальное йодирование пищевой повареной соли.
Обновлено в 12:37
Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика
В РПЦ пояснили слова о России без русских
Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.
Обновлено в 12:28
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 12:47
Культура
Пьесу об обороне Таганрога «1855 год» покажут под открытым небом
Историческую пьесу, посвященную обороне Таганрога от французских и британских войск в 1855 году, покажут под открытым небом.
Обновлено в 11:12
Футбол
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Обновлено в 05:39
Футбол
Игуаин может перейти в «Рому» вместе с Сарри
Ранее сообщалось, что «Рома» выбирает на пост главного тренера команды между Сарри и наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Обновлено в 12:35
Политика
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
Политика
Глава Генштаба ВС Алжира призвал президента уйти в отставку
В своем обращении глава Генштаба ссылается на статью 102 Конституции, которая гласит, что президент может быть отправлен в отставку, если он не в состоянии выполнить свои обязанности.
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50