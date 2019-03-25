Финансы

Рынок акций снижается в начале торговГазета.Ru 03:18

Российский рынок акций повышается в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Индекс Мосбиржи вырос по итогам торгов на 0,6%, РТС - на 0,13%

ТАСС12:05

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе

Росбалт12:10

Рынок акций РФ превысил 2500п по индексу МосБиржи

Интерфакс04:48

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками

ПРАЙМ12:51

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру12:09

Итоги дня: российские акции подорожали в день снижения европейских рынков

РБКвчера в 15:13

Рубль вернулся к росту

Ведомостивчера в 07:43
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Общество

Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Культура

Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин и президент Ливана приняли совместное заявление

Обновлено в 11:48
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца

Обновлено в 12:23
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Авто

Ford задумался об уходе из России

В 2018 году Ford продал в России 53 234 автомобиля, прирост за год составил 5,7% при общем росте рынка в 12,8%. Доля Ford на российском рынке — 3%. Выручка ООО «Форд Соллерс Холдинг» по итогам 2017 года составила 67,1 млрд рублей, чистый убыток – сократился за год с 23,8 млрд до 13,6 млрд рублей.
Обновлено в 05:06
Политика

Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков

Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в Москве

В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.
Обновлено в 03:57
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Здоровье

Минздрав РФ предложил ввести универсальное йодирование пищевой соли с 2020 г

Минздрав России подготовил для общественного обсуждения проект, в рамках которого предлагается с января 2020 г. ввести универсальное йодирование пищевой повареной соли.
Обновлено в 12:37
Авто

Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика

В РПЦ пояснили слова о России без русских

Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «государству русскому осталось лет 30», потому что Россия, Украина и Белоруссия вымирают.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах

Обновлено вчера в 12:47
Культура

Пьесу об обороне Таганрога «1855 год» покажут под открытым небом

Историческую пьесу, посвященную обороне Таганрога от французских и британских войск в 1855 году, покажут под открытым небом.
Обновлено в 11:12
Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Обновлено в 05:39
Футбол

Игуаин может перейти в «Рому» вместе с Сарри

Ранее сообщалось, что «Рома» выбирает на пост главного тренера команды между Сарри и наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Обновлено в 12:35
Политика

В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
Политика

Глава Генштаба ВС Алжира призвал президента уйти в отставку

В своем обращении глава Генштаба ссылается на статью 102 Конституции, которая гласит, что президент может быть отправлен в отставку, если он не в состоянии выполнить свои обязанности.
Обновлено в 12:55
Политика

Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Политика

Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии

Обновлено в 10:04
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