Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Политика Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.

Армия и оружие Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба» На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Политика Власти США: антисанитарию в центрах для нелегалов придумали журналисты В ведомстве утверждают, что сообщения о различных кожных заболеваниях, от которых страдают дети, о дефиците воды и еды — безосновательны, передает "Россия 24".

Происшествия В Петербурге мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку В Невском районе Санкт-Петербурга приезжий из Таджикистана изнасиловал 11-летнюю девочку.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.

Политика Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.

Происшествия В Петербурге мужчина выстрелил в лицо сотруднице пекарни В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял работницу пекарни. Как выяснилось, в одну из пекарен на Новочеркасском проспекте ворвался мужчина.

Происшествия Еще 14 россиян не пустили в Мексику Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.

Общество British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.

Происшествия Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике» Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Авто Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.

Шоу-бизнес Марина Хлебникова призналась о переживаниях за свою дочь Известная российская певица приняла участие в проекте «Страхи», в передаче она рассказала о переживаниях за свою дочь, проживающую в Великобритании.

Происшествия В Магнитогорском санатории умерла четырехлетняя девочка На территории санатория "Якты-Куль" в окрестностях Магнитогорска умерла маленькая девочка.

Армия и оружие Партия модернизированных АК-74М «Обвес» поступила на вооружение ЦВО По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес".

Шоу-бизнес Лолита Милявская показала видео из Дебальцево Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.

Финансы Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Экономика У Bitcoin начались проблемы. Криптовалюта может подешеветь на 80% По словам аналитика, параболическая тенденция продолжает ослабевать, а это значит, что стоимость первой криптовалюты может резко опуститься на 80% после 7-месячного роста.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.