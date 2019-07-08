Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс 03:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Политика
«Не грузином и даже не мужчиной» назвали в Грузии оскорбившего Путина
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков призвал заморозить отношения с Тбилиси после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.
Обновлено в 01:59
Политика
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Украинские националисты требуют от Владимира Зеленского ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne, сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий в блоге на сайте газеты "Украинская правда".
Обновлено в 04:36
Политика
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Задержание властями Гибралтара (британского владения на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 является актом пиратства.
Обновлено в 02:03
Общество
Великобритания оштрафует British Airways из-за утечки данных клиентов
В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании.
Обновлено в 03:45
Футбол
Де Лигт согласовал условия контракта с «Ювентусом»
Защитник голландского «Аякса» Матейс де Лигт согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом».
Обновлено в 00:54
Политика
Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов
Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Пятилетнего ребенка привязали к столбу под Ярославлем
Представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к семье 5 июля, где во дворе обнаружили ребенка привязанным к столбу.
Обновлено вчера в 19:32
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Завод «GM-АвтоВАЗ» запустил конвейер после плановой приостановки производства
Тольяттинское совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" запустило в понедельник конвейер после планового пятидневного простоя, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 02:42
Экономика
Росстат назвал продукты, которые больше всего подорожали в 2018 году
По итогам 2018 года средний уровень инфляции составил 4,3% - лишь на несколько десятых процента выше, чем было запланировано Банком РФ.
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца «Викрамадитья»
Россия в следующем году примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья", бывшего "Адмирала Горшкова", заявил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 03:56
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Происшествия
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник
Прощание с Сергеем Яковлевым пройдёт во вторник, 9 июля, в Доме общественных организаций с 11 до 12 часов.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge
Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Путешествия
Петербург назвали лучшим городом для знакомства иностранцев с Россией
Городом, с которым иностранным туристам надо начинать знакомство с Россией, выбрали Санкт-Петербург.
Обновлено в 03:13
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами
В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено 06 июля в 06:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено 06 июля в 13:00
Политика
Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 02:59
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20