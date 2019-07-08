Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Политика Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.

Происшествия В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району "По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Политика В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на «Рустави 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес 45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».

Политика Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.

Политика Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.

Политика МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

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Футбол УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.

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Политика Зеленский отреагировал на телемост с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Общество Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.

Авто JAC объявила российские цены на новый пикап T6 Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.

Политика Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.