Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс 03:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Политика
Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
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В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
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Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Самолет UTair развернулся над Литвой из-за ЧП на борту
Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс UT705 из Москвы в Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации на борту и развернулся в сторону России, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Тбилиси атаковал «Рустави-2» за оскорбления Путина
В Тбилиси минувшей ночью у здания телекомпании "Рустави-2" собрался стихийный митинг граждан Грузии, возмущенных действиями ведущего Георгия Габунии, который допустил в эфире нецензурные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:36
Футбол
Стала известна дата объявления о трансфере Гризманна в «Барселону»
"Барселона" объявит о трансфере нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна 10 июля, сообщает AS.
Обновлено в 01:29
Политика
МИД РФ ответил на оскорбления Путина в эфире грузинского ТВ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала выходку ведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, обругавшего в эфире российское руководство.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Футбол
УЕФА опроверг информацию о приглашении сборной Аргентины в Лигу наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг появившуюся в СМИ информацию о приглашении сборной Аргентины выступать в Лиге наций.
Обновлено в 06:07
Политика
Состоится телемост между Россией и Украиной
По сведениям агентства, телемост организуют телеканалы «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 01:10
Политика
Украинский телеканал объяснил проведение телемоста с Россией
На украинском телеканале NewsOne выступили с заявлением, что считают выход на открытый диалог с Российской Федерацией журналистским долгом.
Обновлено в 03:49
Политика
Кремль одобрил инициативу проведения телемоста между РФ и Украиной
Как писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке.
Обновлено в 06:05
Общество
Грузчикам Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей
Прежде выплаты грузчикам Шереметьево составляли 45 тысяч рублей в месяц, а с июля они будут получать до 200-211 тысяч рублей.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Росгидромет назвал самое холодное место Подмосковья
Глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал, что поселок Черусти в Шатурском районе является самым холодным местом Московской области.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Политика
Сотрудники «Рустави 2» увольняются после скандала с ведущим
Двое журналистов ушли с телеканала «Рустави 2» после крупного скандала, вызванного нецензурной бранью ведущего Георгия Габуния, а также личностными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 04:24
Общество
Три корпорации хотят поставлять трамваи для Екатеринбурга
Обновлено в 05:55
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54