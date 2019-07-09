Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс вчера в 03:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола
5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.
Обновлено в 02:23
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Общество
В Саратовской области стало меньше живущих за чертой бедности
В прошлом году число людей, живущих за чертой бедности, в Саратовской области снизилось на 17,5 тысячи человек по сравнению с 2017-м.
Обновлено 06 июля в 09:01
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси
Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.
Обновлено в 02:11
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Хочу быть содержанкой»
В новом проекте Оскара Ренкеля «Голая правда» Алена Водонаева показала квартиру, а также порассуждала на весьма смелые темы.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Общество
Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами
Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Технологии
Стив Джобс предрекал кризис Apple из-за Тима Кука
По словам Айзексона, Айв скорее всего не выдержал посредственного отношения Кука к процессу разработки продукта, в результате чего и решил покинуть компанию.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
«Рубин» подписал грузинского нападающего Микелтадзе
Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты
Xiaomi запускает в России продажи смартфона Redmi 7A
Обновлено вчера в 09:23
Экономика
Названы самые богатые чиновники России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.
Обновлено в 02:35
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки
Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
«Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии
Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25