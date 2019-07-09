Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Политика Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.

Происшествия На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола 5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.

Общество Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.

Общество В Саратовской области стало меньше живущих за чертой бедности В прошлом году число людей, живущих за чертой бедности, в Саратовской области снизилось на 17,5 тысячи человек по сравнению с 2017-м.

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.

Футбол Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси Экс-голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт выразил поддержку в сторону нападающего национальной команды Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает FOX Sports.

Футбол Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.

Шоу-бизнес Алена Водонаева: «Хочу быть содержанкой» В новом проекте Оскара Ренкеля «Голая правда» Алена Водонаева показала квартиру, а также порассуждала на весьма смелые темы.

Общество Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Экономика Правительство предложило значительно повысить акциз на вино Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.

Общество Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.

Происшествия В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Технологии Стив Джобс предрекал кризис Apple из-за Тима Кука По словам Айзексона, Айв скорее всего не выдержал посредственного отношения Кука к процессу разработки продукта, в результате чего и решил покинуть компанию.

Происшествия Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.

Политика В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Экономика Названы самые богатые чиновники России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

Шоу-бизнес Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.

Общество «Ласковый май» отказался от гастролей в Грузии Продюсер коллектива Андрей Разин заявил, что группа не поедет выступать в Грузию и посоветовал всем артистам последовать их примеру.

Происшествия В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.