Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс 03:21

2 фото
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рынок акций просел по индексу МосБиржи вечером в понедельник

Интерфакс12:31

Вечерний обзор рынка акций 08.07.2019. «ВТБ» строит будущее

Глас Народа12:16

МосБиржа и РТС просели на 0,85%

МонаВиста06:38

Не так страшна коррекция

Finam.Ru12:00

Рынок акций просел по индексу МосБиржи вслед за внешними фондовыми площадками и на фоне укрепления рубля

Финмаркет12:27

По итогам недели возможен выход рынка РФ в плюс

ПРАЙМ08:54

STOCKS-Рынок акций РФ открыл неделю умеренным снижением

Financial One11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Обновлено в 12:12
Политика

Канделаки обвинила в скандале на «Рустави 2» Саакашвили

Телеведущая Тина Канделаки в эфире Радио «КП» прокомментировала скандал, который произошел накануне в Грузии.
Обновлено в 10:17
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Футбол

Люка Эрнандес представлен в качестве игрока «Баварии»

Обновлено в 09:45
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский сообщил о готовности ЕС выделить Украине €500 млн

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских партнеров предоставить Украине помощь в размере €500 млн.
Обновлено в 11:12
Кино

Скончался исполнитель финальной песни в фильме «Офицеры»

Обновлено в 12:33
Футбол

Сутормин прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошёл медицинское обследование для «Зенита».
Обновлено в 10:29
Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Политика

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
Обновлено в 11:20
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Хоккей

Никита Зайцев выбрал номер, под которым будет играть в «Оттаве»

Защитник Никита Зайцев, недавно в результате крупного обмена перешедший из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз», выбрал игровой номер.
Обновлено в 11:14
Наука

Учёные назвали признак самых психически здоровых людей

Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%

Обновлено в 02:59
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 000 сотрудников из-за реструктуризации

Кроме того, банк сократит объем операций с фиксированным доходом. Реструктуризация обойдется Deutsche Bank в 7,4 млрд евро.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро

Обновлено в 11:00
Политика

Саакашвили назвал «безвкусными и необдуманными» слова Габунии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поступок телеведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии был «необдуманным и безвкусным».
Обновлено в 12:12
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное