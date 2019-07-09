Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс 08 июля в 03:21

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
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