Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Происшествия Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей "Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.

Авто Mitsubishi показала новый Mitsubishi Pajero Sport на видео Как предполагают СМИ, обновленный Mitsubishi Pajero Sport оснастят прежним 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 л.с. и 430 Нм крутящего момента.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Политика Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Экономика PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.

Происшествия В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Больше всего россияне стали экономить на лекарствах от заболеваний кожи: выручка от них снизилась на 970 миллионов рублей по сравнению с предыдущим периодом.

Путешествия Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.

Общество Условия труда в России признали кабальными В приверженности нестандартному рабочему графику Россию обогнали Хорватия, Греция и Польша.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Политика Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Армия и оружие Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Космос Найден астероид с самым коротким периодом обращения Предыдущий рекорд по длине времени обращения принадлежал астероиду 2019 AQ3, который был также обнаружен с помощью ZTF.

Экономика Поставки самолётов Boeing сократились на 54% Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.

Общество Названы марки опасных вареников Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".

Политика Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.

Общество В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей Бесплатные уроки предпринимательства для детей пройдут в парках Москвы с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кино Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов» Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».

Гаджеты Huawei пытается скупать российские технологии Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Наука Палеонтологам удалось восстановить древний морской путь В результате был восстановлен доисторический Транссахарский морской путь, который существовал около 50-100 млн лет назад, передает Bulletin of the American Museum of Natural History.

Спорт Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.