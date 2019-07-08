Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс вчера в 03:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Политика
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
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«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
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Обновлено вчера в 20:00
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Экономика
MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин
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Обновлено в 05:48
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футбол
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
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Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком груди
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Обновлено вчера в 12:26
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Обновлено в 07:02
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ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие
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Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки
Обновлено в 06:20
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
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Происшествия
Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице
Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.
Обновлено в 06:09
Политика
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ
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Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Американские эксперты предупредили США о риске дефолта в сентябре
По оценкам специалистов из вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC), дата, когда американское федеральное правительство больше не сможет полностью и своевременно оплачивать все свои счета («день X»), может настать уже в первой половине сентября.
Обновлено вчера в 23:44
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Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:53
Экономика
Определены сферы кооперации предприятий стран ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут развивать кооперацию в промышленности, медицине и IT.
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Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
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