Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс вчера в 03:21

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Интерфакс03:19

Индекс МосБиржи на открытии пытается противостоять негативу

Finam.Ru03:12

Слабая экономическая статистика привела к снижению индексов на мировых биржах

Московский Комсомолец06 июля в 16:20

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:33

Индекс МосБиржи начнет торги с умеренного снижения - ИК «Алго Капитал»

Финмаркет02:45

Рынок акций РФ снизится, рубль мало изменится в начале дня

ПРАЙМ02:51

Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Банки.ру03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Полицейским могут дать полномочия объявлять гражданам предостережения

Авторы инициативы подчеркивают, что предложенный документ наделит полицейских правом объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения.
Обновлено в 04:48
Экономика

Основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» признали банкротом

61-летний Бернштам вину не признаёт, говорит, что он пенсионер, который живёт на пенсию в 24 тысячи рублей.
Обновлено в 04:25
Общество

На Урале воспитатель детского сада заставила ребенка есть еду с пола

Обновлено в 04:58
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции

Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Космос

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
Общество

В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт

Напомним, 9 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент во время визита в Екатеринбург на саммит GMIS-2019 посетит УрФУ, но не уточнил какой именно корпус (на улице Ленина или на улице Мира).
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Общество

Криптовалютная биржа BitMarket прекратила работу

Биржа BitMarket из Польши закрылась, теперь на ее официальном сайте сообщается, что компания прекратила работу в связи с потерей ликвидности.
Обновлено в 05:04
Транспорт

В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку

Обновлено в 05:08
Политика

Лондон обосновал недопуск RT и Sputnik на конференцию для СМИ

Посольство РФ в Лондоне назвало такое отношение «примером лицемерия и двойных стандартов». Оказалось, что причина недопуска совсем другая.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска

Обновлено в 02:45
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Культура

В Москве открылась выставка испанского скульптора Жауме Пленсы

В Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открылась выставка известного современного испанского художника и скульптора Жауме Пленсы.
Обновлено в 01:33
Политика

Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное