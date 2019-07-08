Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%Интерфакс вчера в 03:21
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Аналитики анонсировали выход четырех новых iPhone в 2020 году
Выход сразу четырех моделей iPhone ожидается в будущем году, заявили аналитики из американской компании JP Morgan.
Обновлено в 03:04
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималась безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Политика
Обругавший Путина журналист продолжит работать на «Рустави 2»
Журналист грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 02:27
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика
В Госдуме подготовили проект о санкциях против Грузии
Депутаты Госдумы попросили правительство ввести санкции против Грузии.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии
Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено в 02:02
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Происшествия
Дипломаты РФ посетили задержанных после салюта в Минске россиян
"Восьмого июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска", - сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма
Обновлено в 01:54
Авто
В России более половины всех продаж приходится на пять брендов
Cреди брендов лидируют Lada, Hyundai, Chevrolet, Toyota и Ford. Суммарно на эти 5 марок приходится 53% всех продаж на рынке.
Обновлено в 01:31
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Политика
Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Происшествия
«Сапсан» из Петербурга сбил корову под Новгородом
Обновлено в 01:20
Общество
Священник объяснил смысл своих слов, что «женщины слабее мужчин умом»
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что "женщины слабее умом мужчин", передает kp.ru.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой
Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
После развода Никита Панфилов не поддерживает отношений с сыном
Актер Никита Панфилов после развода дал интервью, в рамках которого сообщил, что согласился на все условия экс-супруги Лады, включая крупную сумму алиментов, ради встреч с сыном Добрыней.
Обновлено в 03:51
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные у казанцев туристические направления
У жителей Казани в топ-15 популярных городов и курортов России входят Сочи, Москва и Санкт-Петербург, которые занимают в рейтинге три первые строчки.
Обновлено в 02:31
Политика
Часть работников ДВЗ «Звезда» переводят на сокращенную рабочую неделю
Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений".
Обновлено в 03:13
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43