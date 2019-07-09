Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и сохраняющейся негативной внешней конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США уже в июле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом упали из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" .

Политика Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине "Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Транспорт В Москве благоустроят территорию в районе станции МЦК «Лихоборы» Власти Москвы начали проводить работы по комплексному благоустройству территории площадью более 5 га в районе станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ".

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Общество Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).

Происшествия Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".

Политика Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новом российском авианосце «Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.

Авто Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.

Космос Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.

Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.

Культура Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».

Политика Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Шоу-бизнес Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.

Происшествия Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15 До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.

Происшествия Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.