Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%Интерфакс вчера в 03:19
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и сохраняющейся негативной внешней конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США уже в июле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом упали из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" .
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Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Обновлено вчера в 20:16
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Транспорт
В Москве благоустроят территорию в районе станции МЦК «Лихоборы»
Власти Москвы начали проводить работы по комплексному благоустройству территории площадью более 5 га в районе станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ".
Обновлено в 02:14
Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 18:59
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Общество
Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге
Речь идет о трех имущественных комплексах в Москве - территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39 500 кв. м) и двух бывших автобазах Минкультуры (8600 кв. м и 13 200 кв. м), а также о территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19 500 кв. м), пионерском лагере «Буревестник» в Серпуховском районе Подмосковья (65 000 кв. м).
Обновлено в 03:01
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".
Обновлено в 00:28
Политика
Эрдоган: Турция в случае нападения применит ЗРС С-400
Обновлено в 02:21
Политика
Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду
По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
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Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Космос
Международный экипаж отправился в кругосветный полет через два полюса
С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.
Обновлено вчера в 14:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике»
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Культура
Музей истории Екатеринбурга покажет иммерсивный спектакль о репрессиях
Музей истории Екатеринбурга и Открытый студийный театр покажут иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского».
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Количество сотрудников ФСБ в деле о разбое возросло до 15
До 15 увеличилось число сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое. Об этом сообщили информированные источники.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Упала в обморок: студентке стало плохо во время встречи с Путиным
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Обновлено в 02:54
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.
Обновлено вчера в 06:58
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Липецке на НЛМК ночью вспыхнул пожар по повышенному рангу опасности
Спасатели установили, что горит кабель канала электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК.
Обновлено в 02:29