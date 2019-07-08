Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник существенным снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,83% к предыдущему закрытию и составил 2811,86 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,9% до 1386,10 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:24, Вашингтон
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Политика
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
Обновлено в 04:29
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.
Обновлено в 07:40
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Экономика
Жириновский предложил раздать пустующие земли фермерам
Сегодня богатые землевладельцы выводят все доходы за границу, а фермеры будут вкладывать прибыль в родную землю, резюмировал депутат.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Политика
Сотрудники «Рустави 2» начали увольняться после скандала
С грузинского телеканала "Рустави 2" после скандала с оскорблениями в адрес российского лидера Владимира Путина начали увольняться сотрудники, сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 06:03
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Общество
Археологи нашли в Смоленске останки ближайшего соратника Наполеона
Останки, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, обнаружили во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске.
Обновлено в 09:20
Политика
Вице-премьера по евроинтеграции Украины не пустили на саммит с ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит сегодня в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Политика
Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Левинталя.
Обновлено в 04:10
Общество
В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ
О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В 10 озерах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется
В 10 озерах Нижнего Новгорода Роспотребнадзор купаться не рекомендует.
Обновлено в 06:42
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Обновлено в 06:36
Кино
Вышел первый русский трейлер киноверсии «Мулан»
В сети появился первый тизер-трейлер ремейка «Мулан»; ролик уже набрал несколько миллионов просмотров.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19