Энергетика

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торговИнтерфакс вчера в 12:38

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Интер РАО" на дивидендных новостях, а в аутсайдерах выступил "Магнит" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Рынок акций РФ утром обновил максимумы на бумагах энергетиков и Сбербанка, нивелировав отсечку Роснефти

Финмаркет05:09

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов

Интерфаксвчера в 12:38
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:16, Вашингтон
Авто

Компания Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 03:52
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак

Как сообщили владельцы приюта, спасенных кошек и собак разместят в другом помещении.
Обновлено в 06:20
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Гаджеты

Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10

Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Жену бывшего хоккеиста сборной РФ Соколова убили в Ленобласти

Жена бывшего хоккеиста российской сборной Максима Соколова найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка в Ленинградской области.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

Псковские десантники отправились на учения в Сербию

Более 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии убыли в Сербию для участия в совместном сербско-белорусско-российском учении «Славянское братство-2019».
Обновлено в 02:19
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Общество

ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Общество

Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена

В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Обновлено в 04:34
Экономика

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью

Обновлено в 10:13
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Авто

Опубликованы рендеры премиального Bentley Flying Spur в кузове «универсал»

Поначалу для нового Flying Spur идея с длинной крышей может показаться немного сумасшедшей, но если учесть тот факт, что автомобиль создан для дальних поездок, то появляется некоторый смысл.
Обновлено в 09:40
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 14 июня, опубликовал на своем сайте предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 09:37
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