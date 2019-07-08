Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%Интерфакс 03:19
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и сохраняющейся негативной внешней конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США уже в июле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом упали из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" .
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