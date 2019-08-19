Финансы
Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,8%Интерфакс 03:19
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips и индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%.
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Религия
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Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
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Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
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Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Политика
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Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
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Происшествия
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В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».
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Теннис
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Происшествия
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15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.
Обновлено в 03:07
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
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Обновлено в 02:40
Общество
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Армия и оружие
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На протяжении почти всей клубной карьеры Гризманн играл под номером 7. Дебютировав в профессиональном футболе в составе «Реал Сосьедада» в сезоне-2009/10, футболист в течение одного года выступал под номером 27, затем сменив его на «семерку» после ухода из команды нападающего Франка Сонго.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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Футбол
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Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
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Футбол
Ярославский «Шинник» обыграл «Ротор» в гостях
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