Финансы

Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,8%Интерфакс 03:19

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Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips и индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%.
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Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,6-0,8%

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