Финансы
Фондовые индексы АТР умеренно растут во вторникФинмаркет 02:50
Австралийский индекс S & P / ASX 200 увеличился на 0,3%, до исторического максимума. Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране.
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Акции Китая закрылись в минусе на фоне слабых надежд на торговые переговоры
Financial Oneвчера в 06:49
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Экономика
Фунт стерлингов резко обвалился
По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
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Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
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Политика
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Армия и оружие
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Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
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Происшествия
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Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.
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Максим Дадашев будет похоронен 1 или 2 августа
Стала известна примерная дата похорон российского боксера Максима Дадашева, который погиб после боя.
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Обновлено вчера в 14:24
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
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Шоу-бизнес
Агент прокомментировал информацию о разводе Галустяна
Шоумену приписывают любовницу На днях в Сети заговорили о разводе Михаила Галустяна.
Обновлено в 03:12
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко заявил, что не намерен прятаться
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Общество
Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне
Вода из реки Ия в Иркутской области переливается через защитную дамбу в городе Тулуне.
Обновлено в 02:02
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
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Происшествия
На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией
Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08