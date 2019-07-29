Финансы

Фондовые индексы АТР умеренно растут во вторникФинмаркет 02:50

Австралийский индекс S & P / ASX 200 увеличился на 0,3%, до исторического максимума. Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране.
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Фондовые индексы АТР умеренно растут во вторник

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Экономика

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По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
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Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
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Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Армия и оружие

19 пьяных танкистов ВСУ задержаны в ДНР

Обновлено в 02:54
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Теннис

Дарья Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

Обновлено в 02:25
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

На Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком

Обновлено в 03:36
Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:01
Единоборства

Максим Дадашев будет похоронен 1 или 2 августа

Стала известна примерная дата похорон российского боксера Максима Дадашева, который погиб после боя.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Авто

Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России

Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Агент прокомментировал информацию о разводе Галустяна

Шоумену приписывают любовницу На днях в Сети заговорили о разводе Михаила Галустяна.
Обновлено в 03:12
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА

Журналист Тимур Журавель выложил на своей странице в «Твиттере» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко заявил, что не намерен прятаться

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже без депутатской неприкосновенности он не собирается бежать из республики в связи с возможным уголовным преследованием.
Обновлено в 02:47
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Общество

Губернатор заявил о переливе воды через дамбу на реке Ия в Тулуне

Вода из реки Ия в Иркутской области переливается через защитную дамбу в городе Тулуне.
Обновлено в 02:02
Хоккей

Знарок о первом свидании с Панариным: думала, что за фигня происходит

Обновлено в 03:10
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Происшествия

На журналиста «МБХ Медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Дела о нежелательной организации уже заведены на активистку «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову, члена совета ростовской «Открытой России» Анастасию Шевченко, а также бывшего координатора «Открытой России» и главного редактора корпункта «Урал МБХ медиа» Максима Верникова.
Обновлено в 03:08
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