Финансы
Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%Интерфакс 03:26
Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный импульс на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%; при этом лидерами роста выступают бумаги "Интер РАО" после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО.
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Актер Денис Матросов пожаловался на маленькую зарплату
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Происшествия
На Урале накрыли еще один подпольный цех по производству алкоголя
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Обновлено в 03:12
Политика
Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко
Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Авто
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В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
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Обновлено в 01:54
Футбол
«Реал» собирается отправить Йовича в аренду
По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Перед началом встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на телеканале «Матч ТВ» появилась информация о том, что по не зависящим от телеканала причинам трансляция игры не состоится.
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Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Интернет
Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей
Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге две «медсестры» украли у пенсионерки 1,6 млн рублей
В полицию Василеостровского района накануне обратилась 88-летняя пенсионерка.
Обновлено в 02:47
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.
Обновлено в 01:04
Политика
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Флуоресцентное свечение может выявить скрытую жизнь в космосе
Резкие вспышки ультрафиолетового излучения от красных солнц, когда-то считавшиеся разрушающими поверхностную жизнь на планетах, могут помочь раскрыть скрытые биосферы.
Обновлено вчера в 16:15
Авто
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Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Пригожин высказался по поводу шутки Бузовой о блокадниках
Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Абхазии сегодня чтят память начала войны с Грузией 1992 — 1993 годов
Обновлено в 03:37
Авто
Acura представит в Монтерее концепт Type S
Японский автопроизводитель анонсировал дебют нового Acura Type S, который будет представлен пока в виде концепта, демонстрирующего дизайн будущих моделей марки.
Обновлено в 00:59
Авто
Стало известно, когда появится Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Прикамье стало лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми
Пермский край стал лидером по количеству случаев жестокого обращения с детьми в РФ за 2018 год.
Обновлено в 03:11
Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Обновлено в 03:02
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Космос
В России разработают новый скафандр для прогулок по Луне
Обновлено 12 августа в 23:41
Гаджеты
Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов
В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.
Обновлено вчера в 13:27