Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраляИнтерфакс 10:12

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
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Рынок акций РФ начал неделю с выхода вверх из боковика на внешнем оптимизме

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