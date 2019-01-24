Финансы
Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржиИнтерфакс вчера в 11:31
Рынок акций РФ в пятницу подрос на фоне позитивных сигналов с мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, поднявшись к рубежу 2500 пунктов, при этом лидировали в росте бумаги "Распадской" на сильном квартальном отчете.
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Рынок акций РФ на неделе поднялся к 2500п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме
Финмаркетвчера в 11:45
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Политика
С усыпальницы Роксоланы в Турции убрали надпись о российском происхождении
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«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
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Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.
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Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч
Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей.
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В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
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Обновлено в 06:14
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Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров
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Обновлено вчера в 15:47
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Осака стала победительницей Australian Open
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Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи
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Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрд
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ВМФ России получил корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов».
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Спорт
Вирер выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Италии
Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжился женской гонкой преследования на 10 км. Победительницей стала хозяйка трассы Доротея Вирер.
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Facebook может объединить чаты Messenger, Instagram и WhatsApp
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