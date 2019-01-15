Финансы
Китайские экспортеры ускоряли отгрузку товаров из-за угрозы новых пошлин и других ограничений со стороны США. Кроме того, в понедельник подтвердились данные о сокращении продаж автомобилей в Китае в прошлом году, что было воспринято рынком как еще один признак торможения экономики.
Интерфаксвчера в 10:13
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика
Медведев рассказал об абсурдности ряда требований к бизнесу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в организациях общепита рассказал об абсурдности ряда закрепленных норм для предпринимателей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Обновлено в 05:16
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Космос
Китайский зонд «Чанъэ-4» провёл биологический эксперимент на Луне
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 04:11
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры
Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:25
Экономика
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России
«За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Обновлено в 04:32
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Экономика
Министр труда назвал необходимую сумму для победы над бедностью
Выступая на Гайдаровском форуме, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев прошлого года количество россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на 0,5 процентного пункта, составив 13,3% населения.
Обновлено в 04:37
Общество
Смертность в России заметно превысила рождаемость
За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Радикалы попытались забросать краской генконсульство России в Одессе
Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть на здание российского генконсульства в Одессе, сообщил представитель посольства на Украине.
Обновлено в 06:12
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Спорт
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен
Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей
Обновлено в 03:58
Экономика
В России усовершенствуют стандарт оценки прожиточного минимума
Работа по усовершенствованию стандарта оценки прожиточного минимума начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 02:22
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Из московской квартиры спасли двоих истощенных детей
Обновлено в 04:17
Политика
Медведев призвал не хоронить криптовалюту
Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме призвал «не хоронить» криптовалюты, несмотря на их резкое падение за прошедший год.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Движение по Ферганской улице в Москве перекрыли из-за провала грунта
Автомобильное движение по Ферганской улице в Москве перекрыто из-за провала грунта. Водителям рекомендовано пользоваться маршрутами объезда.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Слух: Apple выпустит iPhone с USB-C и новый iPod Touch
Apple работает над тем, чтобы, вслед за планшетами iPad Pro, заменить порт Lightning на универсальный USB-C и в будущих моделях смартфонов.
Обновлено в 00:56
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Общество
Госдума поддержала меры против «билетной мафии»
Законопроект касается билетов на театральные, культурные, зрелищно-развлекательные мероприятия.
Обновлено в 05:47
Политика
Медведев предрек нарастание отказа от доллара во всем мире
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:45
Музыка
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50