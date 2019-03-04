Рынок акций США растет на ожиданиях торговой сделки с КитаемФинмаркет вчера в 10:16

Американские фондовые индексы растут в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Рынок акций США растет на ожиданиях торговой сделки с Китаем

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