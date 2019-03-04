Финансы

Рынок акций США растет на ожиданиях торговой сделки с КитаемФинмаркет вчера в 10:16

Американские фондовые индексы растут в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем.
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Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Финмаркет02:15

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт01:14

Биржи Европы закрылись в основном в плюсе, отыгрывая приближение торговой сделки США-КНР

ПРАЙМвчера в 13:23

Фондовый рынок США устал ждать торговой сделки с Китаем

REGNUMвчера в 15:52

Индекс Dow Jones упал на 400 пунктов

ТАССвчера в 13:46

Биржи США закрылись спадом на фоне приближения торговой сделки с Китаем

РИА Новостивчера в 16:28

Инвесторов ожидает насыщенная на важные события неделя

Finam.Ruвчера в 10:15
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Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Экономика

В России могут установить минимальную цену на пиво

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную цену на пиво в России, соответствующая инициатива уже направлена в министерство финансов, сообщает 5 марта «Известия».
Обновлено вчера в 23:50
Наука

Второго пациента в истории излечили от ВИЧ-инфекции

Житель Лондона стал вторым в истории человеком, в крови которого не нашли следов вируса иммунодефицита человека после трансплантации костного мозга от донора с врожденным иммунитетом, пишет The Guardian.
Обновлено в 02:37
Политика

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Следствие попросило арестовать субподрядчика «Самара Арены»

Следствие ходатайствует об аресте субподрядчика строительства стадиона «Самара Арена», гендиректора ООО «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.
Обновлено в 02:20
Авто

AliExpress начнет продавать в России автомобили

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Названа вероятная причина самоубийства фронтмена The Prodigy

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Башкирии полицейского заподозрили в избиении подчиненной

В Белорецком районе Башкирии замначальника следственного отдела полиции стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей 23-летней подчиненной.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Кургане уволили воспитательницу, заклеившую рот ребенка скотчем

Обновлено в 03:15
Политика

Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что его арест в Греции является незаконным, а местные власти захватили его «в заложники в интересах Украины».
Обновлено в 03:28
Политика

Медведев перечислил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort назвал условия для сохранения транзита газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид «Эриспирус»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид.
Обновлено в 02:19
Авто

Глава «Ростеха» протестировал Lada Vesta Sport на ледяной трассе

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов принял участие в "Гонке партнеров", организованной "АвтоВАЗом" для руководителей структур, которые связаны с деятельностью волжского автозавода, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом

На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В катастрофе Ту-154 над Черным морем обвинили заправщиков самолета

Адвокат считает, что к катастрофе Ту-154 в конечном итоге привела экономия на топливе и обслуживании самолета вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта Адлер.
Обновлено в 03:28
Политика

Лукашенко обратился к сторонникам и оппонентам в России

Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации.
Обновлено в 03:37
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Министерство здравоохранения предложило ввести штрафы для врачей и медицинских учреждений, оказывающих помощь по неутвержденным критериям.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сообщил Толмацкий-старший.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Прощание с Жоресом Алферовым пройдет в Петербурге

Церемония прощания с лауреатом Нобелевской премии, академиком Российской академии наук (РАН), почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Алферовым, который умер 1 марта на 89-м году жизни, пройдет во вторник в Санкт-Петербургском Научном центре РАН.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о «Профсоюзе Навального»

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках февральского опроса о роли и месте профсоюзов узнал мнение россиян и о проекте «Профсоюз Навального», но эти данные в опубликованный на сайте ВЦИОМа 1 марта отчет не попали.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Двойник похитил со счетов москвича в банке десять миллионов рублей

Двойник похитил у москвича 10 миллионов рублей с его банковского счета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 01:05
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» (Beverly Hills, 90210, 1990-2000 годы), скончался в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму украинца за мошенничество

ФСБ задержала в Крыму 27-летнего гражданина Украины, который промышлял незаконным оформлением российского гражданства.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный

Назначены новые руководители космодромов Байконур и Восточный.
Обновлено в 02:06
Авто

Skoda представила свой самый маленький кроссовер

Чешская Skoda представила свой самый компактный кроссовер под названием Kamiq.
Обновлено в 02:21
Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено вчера в 17:42
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