Экономика

Рынок акций США продолжает ростФинмаркет 10:12

Участники рынка расценили эти слова Пауэлла как подтверждение того, что ФРС снизит ставку на заседании 30-31 июля. Также накануне состоялся целый ряд выступлений президентом Федеральных резервных банков США.
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Рынок акций США продолжает рост

Финмаркет10:12

US STOCKS-Фьючерсы растут на фоне надежд на снижение процентной ставки

Financial One09:07

Рубль во 2 полугодии будет торговаться вблизи 65 за доллар

Finam.Ruвчера в 07:15

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в сенате поддерживает ожидания скорого понижения процентных ставок

ПРАЙМвчера в 12:34

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомости10 июля в 09:21

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс10 июля в 09:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол

Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Кино

Что посмотреть в кино на этой неделе: от Джармуша до Бессона

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Футбол

Игнатов рассказал, как относится к выбору Джикии капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как прошла подготовка к стартующему чемпионату России.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Теннис

Джокович вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Пентагон не стал комментировать поставку С-400 Турции

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Зеленский помиловал осужденного в России заключенного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Общество

Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму

Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч РПЛ

Обновлено в 12:12
Политика

Опрос показал безразличное отношение половины россиян к Грузии

Почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Обновлено в 07:58
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Бывшего украинского военного задержали в Луганске

Бывшего украинского военного поймали на территории недействующей военной части в Луганске.
Обновлено в 11:10
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
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