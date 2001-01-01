Трамп заявил о том, что "приказывает нашим великим американским компаниям немедленно начать искать альтернативы Китаю, включая возвращение компаний и производства товаров в США".

Рынок акций США обвалился после «приказа» Трампа американским компаниям выводить производство из Китая

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