Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%
Интерфакс
03 января в 02:18

Рынок акций РФ на первых в новом году торгах стартовал с разнонаправленной динамики цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% на бумагах нефтяников и металлургов.
Интерфакс03 января в 02:18

Подробнее о событии

МосБиржа может продолжить рост и после праздников. При каких условиях?

РБКвчера в 16:58

Рынок акций РФ умеренно снижается по основным индексам в дебюте первых торгов года

ПРАЙМ03 января в 02:27

Российский рынок зарядился оптимизмом

Finam.Ruвчера в 10:30

Рубль подрос на фоне дорожающей нефти

Москва 24вчера в 07:20

Рынок акций РФ на фоне раллирующей нефти превысил 2400 п по индексу МосБиржи - максимум за месяц

Финмаркетвчера в 11:25

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%

Интерфакс03 января в 02:18

Рынок акций России превысил максимум на фоне роста цены на нефть

Коммерсантъвчера в 12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Армия и оружие

Новый пистолет на замену ПМ прошел испытания

Обновлено в 01:12
Хоккей

Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ

Обновлено вчера в 18:55
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Кино

Скончался народный артист России Иван Бортник

Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Россиянин задержан по запросу США на острове в Тихом океане

На острове Сайпан в Тихом океане арестовали гражданина России Дмитрия Макаренко по запросу ФБР, сообщает газета Guampost.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Футбол

Марадона был госпитализирован из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено вчера в 17:53
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено 02 января в 18:18
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика

В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Обновлено в 02:24
Политика

Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено вчера в 15:50
Хоккей

Сборная России уступила США в полуфинале молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде США в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие

В Китае показали «мать всех бомб»

Китайская государственная военная корпорация NORINCO продемонстрировала фото сверхмощной авиационной бомбы, которую назвали национальной версией «матери всех бомб», пишет Global Times.
Обновлено вчера в 10:08
Хоккей

Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»

"Даллас Старз" на своем льду в овертайме одержал победу над "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1. В составе победителей двумя результативными передачами отметился российский форвард Александр Радулов.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Польше пять человек погибли при прохождении квеста

В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Хоккей

Сборная России сыграет со Швейцарией в матче за третье место на МЧМ

Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Пять человек пострадали в субботу в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге

Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей

«Так бывает»: тренер о поражении сборной России в полуфинале МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин заявил, что не имеет претензий к хоккеистам после поражения в полуфинале МЧМ.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером

Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Общество

На аукционе в Токио тунца продали почти за 3,1 миллиона долларов

Тунец весом 278 килограммов был продан на первых в этом году торгах в Токио за рекордную сумму в 333,6 миллиона иен (почти 3,1 миллиона долларов), сообщила широко известная в Японии сеть ресторанов суши "Суши Дзаммай" в своем Twitter.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты

В Huawei наказали сотрудников за новогодние поздравления с iPhone

В свою очередь сотрудники в свое оправдание сказали, что не смогли отправить поздравления в Twitter со стационарных компьютеров, поэтому они решили использовать iPhone, которые помогли обойти блокировки из-за проблем VPN.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:18
ещё по теме
Главное