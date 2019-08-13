Финансы
Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%Интерфакс 03:26
Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил позитивный импульс на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря возникшей паузе в торговой войне США и Китая, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%; при этом лидерами роста выступают бумаги "Интер РАО" после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО.
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