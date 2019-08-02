Финансы
Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%Интерфакс вчера в 12:50
Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Экономика
Чистая прибыль Microsoft в России упала в два раза
Чистая прибыль составила $39,24 млрд — на 136% больше, чем по итогам 2018 финансового года.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика
25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Начальник российского Генштаба вручил премии имени Георгия Жукова
Премии вручил председатель межведомственной комиссии по Государственной премии имени Г.К. Жукова начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество
МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных
"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Сергей Скрипаль позвонил своей матери
Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль пообщался по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:29
Музыка
Maruv представила клип на песню на русском языке «Между нами»
Обновлено в 13:35
Политика
Путин провел встречу с врио губернатора Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Татарстане. Пострадали 9 человек
В результате ДТП с автобусом в Татарстане пострадали 9 человек.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе
Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
Емелина назначили капитаном «Авангарда»
Сегодня руководство и игроки омского "Авангарда" определились с капитаном команды на следующий сезон — сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:41
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05