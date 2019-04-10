Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на поддержке нефти и рубляПРАЙМ 10 апреля в 13:16

Российский рынок акций закрыл торги среды уверенным ростом по основным индексам на поддержке цены на нефть марки Brent и рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Рынок акций РФ закрылся уверенным ростом на поддержке нефти и рубля

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