Финансы

Рынок акций РФ закрылся снижением
Finversia
11 декабря в 11:27

Индекс МосБиржи просел на 0,11% и составил 2394,26 пункта.
Finversia11 декабря в 11:27

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в начале дня умеренно снижается на противоречивом внешнем фоне

ПРАЙМ02:27

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,1%

Интерфакс02:21

Рынок акций РФ открылся противоречиво

Финмаркетвчера в 02:07

Индекс Мосбиржи попал в пилу

DP.RU11 декабря в 13:17

Рынок акций РФ закрылся снижением

Finversia11 декабря в 11:27
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Финансы

Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке

Если решения будут приняты, возможно, придется повышать ставки.
Обновлено в 06:33
Финансы

Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций

Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 23:22
Финансы

Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы

В США спрогнозировали рост экономики РФ в случае обвала рубля

Российская экономика в 2019 году может ускорить рост более чем в 1,5 раза за счет ослабления рубля.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы

В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

В 2018 году российские банки получат рекордную прибыль за 7 лет

Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе - октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций – 1,5 трлн руб. Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.
Обновлено вчера в 00:55
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

Новости из Италии поддержали покупателей в Европе

На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы

Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов

Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы

Промсвязьбанк отменил комиссию за переводы с пенсионных картах

Пресс-служба Промсвязьбанка объявила об отмене комиссий за переводы и платежи для держателей пенсионных карт.
Обновлено 10 декабря в 18:00
Финансы

Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине

Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено вчера в 09:08
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