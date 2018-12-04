Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Финансы Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 75,66 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,88 копейки — до 75,6562 рубля, курс доллара увеличился на 15,46 копейки, до 66,4467 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Финансы Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня Рынок акций РФ мало изменится на фоне паузы в ожидании инвесторами подробностей по поводу торгового перемирия между США и КНР.

Финансы Финансы Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Финансы Финансы Долг россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума Совокупный объем задолженности россиян по банковским кредитам достиг исторического максимума, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

Финансы Финансы Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.

Финансы Финансы Мэрия Воронежа возьмет в долг 500 млн рублей Досрочно подведены итоги двух тендеров на предоставление мэрии Воронежа кредитов на 500 млн рублей каждый.

Финансы Финансы Доллар утрачивает статус мировой резервной валюты Экономист Барри Эйхенгрин указал, что развитие операционных систем персональной электроники упрощает «переключение» между валютами.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,33 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 27 ноября, был установлен в размере 1,73 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,36 триллиона под 7,47 процента годовых.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.

Финансы Финансы Объем торгов на бирже Дамаска побил исторический рекорд Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.

Финансы Финансы ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.

Финансы Финансы План ОЭСР принес странам 93 млрд евро К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).

Финансы Финансы Абсолют Банк ввел промоставку по вкладу «Абсолютный максимум+» Абсолют Банк ввел промоставку по вкладу «Абсолютный максимум+».Теперь при размещении вклада сроком на 182 дня действует повышенная ставка в размере 7,7% годовых, вне зависимости от суммы.