Финансы Финансы ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».

Финансы Финансы Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня Рынок акций РФ мало изменится на фоне паузы в ожидании инвесторами подробностей по поводу торгового перемирия между США и КНР.

Финансы Финансы Официальный курс евро на среду вырос до 75,66 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,88 копейки — до 75,6562 рубля, курс доллара увеличился на 15,46 копейки, до 66,4467 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Финансы Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.

Финансы Финансы Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.

Финансы Финансы Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.

Финансы Финансы За 10 месяцев граждане РФ взяли 1,17 млн ипотечных кредитов В России за январь — октябрь 2018 года банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и + 58, 2 % в денежном, сообщается на сайте "Дом.РФ" (ранее АИЖК).

Финансы Финансы Мэрия Воронежа возьмет в долг 500 млн рублей Досрочно подведены итоги двух тендеров на предоставление мэрии Воронежа кредитов на 500 млн рублей каждый.

Финансы Финансы ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.

Финансы Финансы Объем торгов на бирже Дамаска побил исторический рекорд Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,33 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 27 ноября, был установлен в размере 1,73 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,36 триллиона под 7,47 процента годовых.

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Финансы Финансы Вкладчики переключили внимание на депозиты в иностранной валюте В течение семи месяцев статистика Банка России фиксировала снижение остатков на банковских вкладах в иностранной валюте, несмотря на ослабление рубля.

Финансы Финансы Договоренность Трампа и Си Цзиньпина подкосила золото После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите большой двадцатки в Аргентине выяснилось, что США и Китай серьезно продвинулись в переговорах по торговле. стран договорились приостановить торговую войну, и это негативным образом сказалось на золоте.